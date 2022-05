Alireza Beiranvand devolvido ao Antuérpia

Alireza Beiranvand já se despediu do Boavista e vai ser devolvido ao Antuérpia, clube belga que o emprestou aos axadrezados no início desta época e com uma opção de compra do passe na ordem do 1 milhão de euros que obviamente não será acionada.O guarda-redes internacional iraniano não foi feliz no Bessa, depois de chegar com estatuto de titular que agarrou nas primeiras jornadas, acabando a temporada com apenas 9 jogos, oito deles na Liga Bwin e um na Allianz Cup.Alireza fez o último jogo com a camisola do Boavista em Alvalade, jogo da 14.ª jornada do campeonato e de onde saiu ao intervalo com uma lesão muscular, perdendo desde aí o lugar para Bracali, que assumiu a titularidade da baliza axadrezada para não mais o largar e até acertou a renovação do contrato com o clube.