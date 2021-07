Alireza Beirenvand chega sexta-feira ao Porto

Alireza Beiranvand vai aterrar esta sexta-feira na cidade do Porto, onde irá assinar contrato com o Boavista. De acordo com o que Record apurou, o iraniano, dos quadros do Antuérpia, chega ao Bessa a título de empréstimo por uma época época, ficando prevista uma cláusula de opção de compra no final da cedência. Para os axadrezados poderem garantir Alireza a título definitivo terão de desembolsar um milhão de euros no final do empréstimo.





Apesar da concorrência pelo guarda-redes que foi colega de Taremi, avançado do FC Porto, foi importante a rápida intervenção da direção de Vítor Murta, que se conseguiu antecipar e garantir os serviços do jogador. Refira-se ainda que o negócio foi intermediado por João Pinheiro, empresário de Gustavo Sauer, também extremo dos axadrezados.