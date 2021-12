Alireza pode regressar

Depois de ter falhado os últimos dois jogos do Boavista, devido a uma lesão que o obrigou a ser substituído no intervalo do duelo com o Sporting, da 14ª jornada da Liga Bwin, Alireza já treina sem aparentes limitações, como foi possível aferir na sessão aberta ao público de quarta-feira, e deve estar pronto para regressar à titularidade já na visita ao V. Guimarães, para a 16ª jornada.

Ainda assim, os bons desempenhos do experiente Bracali, que conseguiu até uma ‘folha limpa’ diante do Moreirense, a quinta na temporada, poderão levar Petit a manter a aposta no guardião de 40 anos, que cumpre a quarta época nos axadrezados.