Alireza, Reggie Cannon e Jackson Porozo desfalcam Boavista para a Allianz Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O iraniano Alireza Beiranvand, o norte-americano Reggie Cannon e o equatoriano Jackson Porozo foram este sábado convocados para as suas seleções e desfalcarão na próxima semana o Boavista na final four da Allianz Cup.

Os três jogadores vão estar inseridos em fases de qualificação americanas e asiática para o Mundial'2022, que decorrem entre o final de janeiro e o início de fevereiro, coincidindo com as decisões da terceira competição nacional mais importante, na qual o clube portuense vai disputar uma inédita meia-final frente ao Benfica na terça-feira, em Leiria.

Habitual titular na baliza da seleção do Irão, Alireza Beiranvand foi chamado pelo croata Dragan Skocic para os confrontos diante de Iraque, na próxima quinta-feira, e Emirados Árabes Unidos, em 1 de fevereiro, ambos em Teerão, relativos ao grupo A da terceira fase de qualificação asiática, que é liderado pelos iranianos, com 16 pontos.

Já Reggie Cannon regressou à convocatória de Gregg Berhalter meio ano depois, sendo que os Estados Unidos, vice-líderes na terceira ronda do torneio da CONCACAF, vão receber El Salvador, na sexta-feira, em Columbus, e Honduras, em 4 de fevereiro, em Saint Paul, entre a deslocação a Hamilton para defrontar o Canadá, em 30 de janeiro.

Na 'poule' da zona sul-americana, em que o Equador segue na terceira posição, com 23 pontos, Jackson Porozo está de volta aos eleitos do argentino Gustavo Alfaro para os embates com Brasil, na quinta-feira, em Quito, e Peru, em 2 de fevereiro, em Lima.

Os defesas Reggie Cannon e Jackson Porozo cumpriram os 90 minutos no empate do Boavista em Paços de Ferreira (1-1), na sexta-feira, em jogo da 19.ª jornada da Liga Bwin, enquanto o guarda-redes Alireza Beiranvand não saiu do banco de suplentes.

A formação orientada por Petit segue na 10.ª posição, com 19 pontos, e vai começar a preparação do embate frente ao Benfica, na perspetiva de tentar regressar a uma final pela primeira vez desde 1996/97, quando venceu pela quinta vez a Taça de Portugal.

Da final four da Taça da Liga também estará ausente Yusupha, que continua ao serviço da seleção da Gâmbia na Taça das Nações Africanas (CAN) e vai defrontar a Guiné-Conacri na segunda-feira, em Bafoussam, nos Camarões, em jogo dos oitavos de final.