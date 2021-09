Americanos voltam a registar dívidas do Boavista

Tom Bogert, jornalista americano especializado na MLS, alertou para o facto do Boavista ainda não ter nesta altura pago as transferências de Elis e Cannon para o Bessa no verão de 2020, num tweet que depressa alastrou para vários meios nos Estados Unidos.





Um assunto que volta a colocar os axadrezados em questão, sendo que estes dois casos já estiveram na origem de um recente impedimento do Boavista em inscrever jogadores e que foi determinado pela FIFA. Na altura, a queixa partiu dos Houston Dynamo, clube onde alinhava Elis, mas ao que parece também o FC Dallas continua com razões de queixa, segundo voltam agora a registar os americanos, que falam da falta de pagamento de uma tranche que teria de ser liquidada nesta fase.A verdade é que o Boavista conseguiu levantar esse impedimento e, como se sabe, inscreveu todos os novos jogadores na Liga Portugal para a nova temporada. Ou seja, a dívida teve de ser paga para que isso fosse possível, tal como registou afonte da SAD axadrezada. O avançado hondurenho, de resto, já não mora no Bessa e seguiu para os franceses do Bordéus, onde ainda não se estreou.Cannon, curiosamente, também ainda não se estreou esta época pelo Boavista e está neste momento a recuperar de uma lesão.