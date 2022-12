Aplausos a João Gonçalves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bracali e César fizeram questão de aplaudir a estreia de João Gonçalves na equipa principal em jogos no Bessa, sendo que o guarda-redes, de 22 anos, já tinha jogado na Taça de Portugal, esta época, na eliminação precoce frente ao Machico.

“Na última foto mesmo a olhar para o fotógrafo. Parabéns João”, brincou Bracali, no comentário à publicação do jovem na sua página no Facebook.

“Boa João. Parabéns pelo jogo e pela dedicação nos treinos. É bom trabalhar contigo”, destacou César. Já o protagonista fez questão de dedicar o momento a toda a sua família. “Mais uma etapa alcançada, um sonho e um objetivo concretizados. Durante muito tempo esperei por este momento e a sensação não podia ser melhor”, registou o guarda-redes que está no Bessa desde 2017.