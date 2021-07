Atleta de 9 anos de Taekwondo do Boavista morre em acidente de viação

O Boavista emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Santiago Soares, um jovem atleta de apenas 9 anos que praticava Taekwondo no clube axadrezado, que morreu na sequência de um acidente de viação.





O clube informa, na nota publicada esta terça-feira no seu site oficial, que o funeral será realizado na manhã desta quarta-feira, pelas 10h30, na Igreja do Cristo Rei, e que a bandeira do clube será colocada "a meia haste"."Boavista FC lamenta profundamente o falecimento do seu atleta de Taekwondo Santiago Soares, de 9 anos, vítima de acidente de viação."O presidente do Boavista, Dr. Vítor Murta, em nome pessoal e do Boavista FC, presta as mais sentidas condolências à família enlutada."O funeral realizar-se-á amanhã, quarta-feira, a partir das 10h30, na Igreja do Cristo Rei. A Bandeira do Boavista FC será colocada a meia haste."