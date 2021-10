Azar volta a bater à porta Reisinho: médio sofre nova lesão no joelho esquerdo

Reisinho voltou a sofrer uma lesão no joelho esquerdo, o mesmo que o afastou dos relvados durante 8 meses na época passada.





Reisinho sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão ligamentar.



Volta rápido, campeão!



Segundo revelou esta manhã o Boavista nas redes sociais, o médio "sofreu uma entorse no joelho esquerdo, com lesão ligamentar" no treino de ontem, "prevendo-se uma paragem prolongada".Recorde-se que o jogador, de 25 anos, tinha voltado aos relvados em julho deste ano, depois de ter sofrido uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo na eliminatória da Taça de Portugal, disputada em novembro de 2020, em Vizela.Seguiram-se a operação e oito longos meses de recuperação, com Reisinho a renovar até 2025 pelo meio e a abdicar das férias para poder estar totalmente operacional no arranque da época.