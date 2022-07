Bahia confirma saída de César para o Boavista

O Bahia confirmou, esta segunda-feira, ter chegado a acordo com o guarda-redes César, de 30 anos, para a rescisão amigável do contrato que ligava as duas partes, confirmando que o jogador brasileiro está a caminho do Boavista.



Contratado em março, o guardião não se chegou a estrear em jogos oficiais pelo clube que milita na segunda divisão do futebol brasileiro, tendo sido sempre suplente não utilizado. Formado no Flamengo, César fez praticamente toda a carreira no Mengão, com empréstimos ao Ferroviária e Ponte Preta pelo meio.



Na despedida do clube brasileiro, o guarda-redes afirmou que "estar grato a cada adepto que me acompanhou e me recebeu com carinho", revelando que sai do clube "pelo desejo de jogar na Europa".



No Boavista, César lutará com o veterano Bracalli, já com 41 anos, e com o jovem João Gonçalves pelo estatuto de titular na baliza dos axadrezados.





Valeu, César! Triunfo sobre o Guarani marcou despedida do goleiro, que vai para o futebol português. Veja o vídeo e leia mais no #SócioDigital ?? https://t.co/aX5GXGKZaB #BBMP pic.twitter.com/4c7a4RPRfy — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 18, 2022