Balneário do Boavista voltou a sorrir

O regresso de Petit ao Bessa revitalizou o desempenho do Boavista e os jogadores são os primeiros a confidenciar os reflexos anímicos no balneário.

“Nestas últimas semanas a equipa voltou a sorrir e a alegrar-se com um bom estado de espírito”, desabafou o congolês Gaius Makouta nas redes sociais na sequência do empate arrecadado em Guimarães, para logo de seguida defender a determinação do grupo em permanecer num plano positivo: “Foi um jogo complicado fora de casa, mas sofremos juntos como uma equipa e temos que dar continuidade a tudo isso.”

Recorde-se que, com Petit a treinador, o Boavista só perdeu em Alvalade e, para lá do triunfo ante o Moreirense e dos empates na Madeira e em Guimarães para o campeonato, também goleou o Sp. Braga na Allianz Cup.