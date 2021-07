Besiktas entra na corrida por Reggie Cannon

O interesse em Reggie Cannon, lateral-direito do Boavista, parece não ter fim. O norte-americano tem clubes interessados em Inglaterra, Bélgica e na Turquia, onde o Besiktas continua à espera da decisão do Sporting por Rosier para decidir se avança para a sua contratação.





Segundo avança o 'SBI Soccer', o jogador já tornou público o seu desejo de sair dos axadrezados, numa altura em que o clube vive uma situação financeira algo instável, e em que as exibições do lateral na Gold Cup (onde falhou os dois primeiros jogos por lesão) poderão ser a rampa de lançamento que precisa para dar o salto na carreira.Recorde-se que Cannon, cuja reta final de temporada fez subir a cotação de mercado , realizou 31 partidas a titular no Boavista em 2020/2021, sendo posteriormente chamado para a seleção norte-americana, onde ajudou a conquistar a primeira edição da Liga das Nações da CONCACAF.