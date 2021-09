Boavista aciona cláusula de compra sobre três titulares

Depois de Marcelo Djaló chegar, o Boavista anunciou que acionou a cláusula de compra opcional de três dos seus jogadores mais importantes.





Nathan, Chidozie e Sebastián Pérez, do Vasco da Gama, FC Porto e Boca Juniors, respetivamente, foram comprados e viram os seus contratos prolongados até à época 2024/25.Os axadrezados também aproveitaram as vagas da Liga Portugal para inscrever Joel Silva e Cristiano Fitzgerald, ambos jogadores da sua equipa sub-19. O Boavista alerta também que existe mais uma vaga no plantel para ser preenchida por um jogador livre, pelo que fica em aberto a chegada de mais um elemento até nova abertura de mercado em janeiro