Boavista acusa Rio Ave de má fé devido aos bilhetes para a Taça de Portugal

O Boavista anunciou, via comunicado oficial, que vai colocar à venda, amanhã de manhã, os bilhetes para a eliminatória da Taça de Portugal a disputar em Vila do Conde ao preço de 10 euros, conforme ficou definido durante as conversações da organização do jogo, mas também acusou o Rio Ave de má fé pela operação que utilizou para disponibilizar os ingressos a metade do preço aos seus adeptos.

Recorde-se que os axadrezados emitiram um comunicado a suspender a venda dos bilhetes na madrugada de quarta-feira depois de terem conhecimento que o Rio Ave ia disponibilizar os ingressos a metade do preço aos seus associados, bem como a solicitar um esclarecimento à FPF sobre o assunto.

Durante a tarde o Rio Ave, também via comunicado, fez a defesa da sua posição ao esclarecer que não infringiu os regulamentos e que cada sócio vila-condense só tem de pagar cinco euros para assistir à eliminatória porque o clube assume os custos dos restantes 50 por cento.

De salientar que o primeiro momento de fricção entre o relacionamento institucional de Boavista e Rio Ave surgiu no final da última época, quando a formação de Vila do Conde alegou um suposto incumprimento dos pressupostos financeiros dos axadrezados na perspectiva de inviabilizar a sua inscrição na presente edição da Liga Bwin.

Leia aqui o comunicado do Boavista.