Boavista anuncia equipamentos alternativos e novo patrocinador

O Boavista anunciou esta tarde o equipamento alternativo para a nova época, que será amarelo e preto e contém "rasgos da pantera", sendo que também foram vistos pela primeira vez os segundo e terceiro equipamentos dos guarda-redes e com três cores diferentes: rosa, roxo e lilás.Ao mesmo tempo, os axadrezados oficializaram a parceria com a Estrella Galicia, cervejeira espanhola que passa a ser o novo patrocinador do clube e com um contrato de dois anos:"O Boavista FC tem o prazer de anunciar a cervejeira Estrella Galicia como o novo patrocinador oficial do Clube para os próximos dois anos. Esta parceria junta duas Instituições centenárias e de cariz internacional, capazes de partilhar valores como a tradição e a paixão, com o Boavista FC a tornar-se agora num dos principais embaixadores da expansão empreendida ao longo dos últimos anos pela Estrella Galicia no mercado português.'O Boavista FC é um clube diferente, lutador, com valores como a paixão e uma filosofia muito parecida com a nossa. É um acordo de longa duração de forma a construirmos uma relação que vai muito para além da presença nas costas da camisola ou nos suportes do Estádio do Bessa Sec. XXI', afirmou Santiago Miguelez, diretor de marketing da Estrella Galicia.A Estrella Galicia é um dos grandes nomes do desporto internacional, através das suas ligações com o mundo do automobilismo, com o apoio aos irmãos Márquez ou da Suzuki Ecstar Team, acrescido do facto de também ser membro da Scuderia Ferrari, acompanhando Carlos Sainz na Fórmula 1, que fazem com que seja um dos principais players no desporto motorizado.Desde a sua fundação em 1906, a Estrella Galicia está associada ao patrocínio no mundo do desporto, especialmente ao futebol, e o seu apoio incondicional ao clube local, o Deportivo de La Coruña, é complementado, em Espanha, com equipas como Celta de Vigo e Real Valladolid da Primeira Divisão.Marca centenária de renome internacional, a Estrella Galicia está entre as cervejas mais valorizadas pelos consumidores, avalizada com múltiplos prémios de qualidade em concursos internacionais, e que se destaca pela sua vocação artesanal e pelas suas fórmulas de comunicação atrativas e inovadoras, valores nos quais a Boavista FC aposta neste acordo na perspetiva de ambas as marcas saírem fortalecidas no longo prazo.A marca espanhola está comprometida há vários anos com o mercado português, tornando-se uma referência para os consumidores da indústria cervejeira em todo o país.É por isso com grande orgulho que o Boavista FC anuncia a entrada da Estrella Galicia no universo axadrezado, tornando-se assim um parceiro estratégico fundamental para reforçar a visibilidade da marca em Portugal e no mundo."