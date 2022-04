Boavista anuncia renovação de Pedro Malheiro

O Boavista anunciou esta segunda-feira ter chegado a acordo com o lateral-direito Pedro Malheiro para a renovação do contrato que o ligava aos axadrezados e que terminava no final da próxima temporada. O jogador de 21 anos fica agora ligado ao Boavista até junho de 2025.



Em declarações aos meios do clube, o defesa formado nas panteras admitiu a satisfação por prolongar o seu contrato com o Boavista. "Estou muito feliz por renovar pelo meu clube do coração. Fiz parte significativa da minha formação no Boavista, que sempre me proporcionou todas as condições para crescer como homem e jogador. A responsabilidade é cada vez maior e estou preparado para continuar a dar o máximo todos os dias. Tenho um enorme orgulho em fazer parte desta família", garantiu.



No clube desde 2017, o lateral-direito estreou-se esta época pela equipa principal e confessou que ser aposta do clube "era um dos maiores objetivos" para a sua carreira, explicando estar "orgulhoso" do seu percurso no Boavista e traçando a mentalidade para o futuro: "Agora é preciso trabalhar ainda mais, uma vez que quero continuar a crescer como jogador para ajudar ainda mais o clube."



O jogador português deixou ainda uma mensagem para os outros jovens da formação do clube: "Espero ser um exemplo para todos os miúdos da formação. Nunca deixem de acreditar que é possível chegar à primeira equipa. Mas, para isso, é preciso muito trabalho e dedicação. Acreditem que é possível, tal como eu sempre acreditei."



Esta época, Pedro Malheiro participou em 14 encontros da equipa principal, a maioria deles na fase inicial da época, tendo depois sofrido uma lesão que o afastou dos relvados durante alguns meses.