Boavista anuncia saída de Javi García

O Boavista anunciou esta terça-feira a saída de Javi García, médio espanhol que tinha contrato até final de 2022/23. De acordo com comunicado emitido, a rescisão entre as duas partes deu-se por mútuo acordo.No mesmo comunicado, o clube axadrezado "agradece o profissionalismo e a dedicação" do médio espanhol de 35 anos ao longo das duas épocas nas quais esteve no Bessa e aproveita para deixar votos de "maiores felicidades para os desafios que se seguem."Javi García, de 35 anos, somou 44 jogos e dois golos em duas temporadas no Boavista, após uma passagem pelo Betis (2017-2020), antecedida pela conquista de campeonatos com os russos do Zenit (2014-2017) e os ingleses do Manchester City (2012-2014).Formado no Real Madrid, o médio competiu na equipa principal dos merengues (2004-2007 e 2007-2009) e esteve cedido ao Osasuna (2007/08), até se mudar para o Benfica (2009-2012), no qual venceu uma edição da Liga portuguesa e três Taças da Liga.Segundo rumores, Javi García prepara-se para encerrar a carreira de jogador e regressar à Luz como adjunto do recém-chegado treinador alemão Roger Schmidt.O Boavista, que terminou a Liga na 12.ª posição, com 38 pontos, já tinha oficializado o fim do período de empréstimo do avançado croata Petar Musa, que, posteriormente, abandonou os checos do Slavia Praga para assinar pelo Benfica, e tem um princípio de acordo para a venda do defesa equatoriano Jackson Porozo aos franceses do Troyes.