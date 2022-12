Boavista apadrinha centenário do Celta de Vigo

O Boavista foi o primeiro adversário internacional do Celta de Vigo e, em função desse desafio realizado a 23 de Setembro de 1923, foi convidado pelo clube espanhol a participar nas comemorações do seu centenário, pelo que no dia 7 de dezembro a formação orientada por Petit desloca-se até à Galiza para realizar um particular com o conjunto agora orientado por Carlos Carvalhal.A partida, a disputar no Estádio Balaídos, está agendada para as 17 horas, mas a principal particularidade deste amigável centra-se do concurso que os axadrezados lançaram aos seus associados nas redes sociais e que permitirá aos dois vencedores viajar e almoçar com a equipa e até assistir à palestra que o treinador Petit dará aos jogadores em Vigo.