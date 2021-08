Boavista apresenta Musa para o ataque

Depois do Slavia de Praga, foi a vez do Boavista confirmar a contratação de Musa, avançado croata de 23 anos que chega emprestado pelo Slavia de Praga. O acordo é válido até ao fim da época e tem opção de compra.





O jogador, internacional sub-21 pela Croácia, chega ao Bessa já com rodagem competitiva, fruto das quatro utilizações em jogos dos checos neste arranque de época, em dois jogos do campeonato e na eliminatória da Liga dos Campeões diante do Ferencvaros.