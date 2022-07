O Boavista anunciou, esta segunda-feira, que o jogo de apresentação aos sócios do plantel principal para a época 2022/23 vai ter lugar no dia 3 de agosto, quarta-feira, pelas 20 horas, no Estádio do Bessa. O adversário será o Bolívar, atual campeão boliviano.Menos de uma semana antes do primeiro jogo oficial, os adeptos axadrezados terão a oportunidade de ver a turma de Petit jogar num contexto mais aproximado da competição, depois de o Boavista já ter efetuado alguns jogos-treino abertos ao público nesta pré-época.Em relação ao oponente escolhido, o clube relembra a passagem do internacional boliviano Erwin Sánchez pelo Bolívar, antes de ter os anos mais produtivos da sua carreira no Bessa.