Boavista bate Leixões em jogo-treino

O Boavista bateu, na manhã desta sexta-feira, o Leixões por 3-1 em jogo-treino realizado no campo secundário do Estádio do Bessa.Seba Pérez e Salvador Agra - este último com um bis - apontaram os golos dos axadrezados, ao passo que Tiago Morais, emprestado precisamente pelo Boavista ao Leixões, marcou o único tento dos bebés do mar.Petit voltou, à imagem do que já tinha acontecido no jogo-treino de ontem frente à Sanjoanense (2-2) , a utilizar quatro jogadores da equipa de sub-19. Foram eles Tiago Machado, Júlio Dabo, Marco Ribeiro e Anthony Barile.Ausentes ao serviço das respetivas seleções estiveram Pedro Malheiro, Martim Tavares, Bozenik, Makouta, Gorré e Bruno Onyemaechi. Yusupha continua a recuperar de lesão e realizou tratamento.O plantel do Boavista regressa ao trabalho na segunda-feira.