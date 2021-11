Boavista coloca seis jogadores nas seleções

O treinador João Pedro Sousa vai ficar privado de seis jogadores do plantel principal do Boavista durante a próxima paragem para os compromissos internacionais, sendo que um deles é Ilija Vukotic, médio-defensivo, que foi chamado pela primeira vez à Seleção de Montenegro.O atleta emprestado pelo Benfica vai tentar somar a sua primeira internacional nos duelos frente aos Países Baixos e Turquia, a 13 e 16 de novembro, a contar para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022.Além do montenegrino de 22 anos, Reggie Cannon foi chamado pelos Estados Unidos, enquanto o guarda-redes Alireza vai juntar-se aos trabalhos da Seleção do Irão, tal como João Gonçalves, novamente chamado para os sub-21 de Portugal.Finalmente, Marcelo Djaló, entretanto recuperado dos problemas físicos que o têm apoquentado, foi convocado por Guiné-Bissau e Gaius Makouta pela República do Congo.