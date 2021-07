Boavista com apenas 16 jogadores na Madeira

É um Boavista cheio de limitações aquele que se vai apresentar este domingo no Funchal para procurar seguir em frente na Allianz Cup no confronto com o Marítimo.





Na conferência de antevisão do jogo, João Pedro Sousa confessou as dificuldades que teve para elaborar a convocatória."Vamos ter 16 jogadores disponíveis e dois deles são guarda-redes", divulgou o novo treinador dos axadrezados, prometendo uma equipa "com a mesma ambição de vencer" apesar de todas as limitações."Este é um jogo que aparece numa fase precoce da temporada e que por via disso tem de ser encarado como mais um desafio na nossa etapa de preparação para a competição que é mais importante, naturalmente o campeonato. É um jogo oficial demasiado cedo, mas é o calendário. Estamos muito limitados, pois o nosso plantel está em reconstrução e tem jogadores ainda nas seleções. Claro que queremos respeitar muito a competição e a tradição do nosso clube, mas é apenas mais um passo na nossa preparação", indicou João Pedro Sousa."Todas estas limitações não nos retiram a ambição de querer ganhar o jogo. Percebemos que temos uma tarefa muito complicada pela frente e conhecemos bem o adversário, que tem um treinador com um perfil de futebol positivo. Estamos preparados para dar a nossa luta, até porque a exigência de representarmos um clube como o Boavista a isso nos obriga", avisou ainda o técnico dos axadrezados.Quanto às baixas confirmadas, registe-se que o Boavista ainda não pode contar com os três reforços já anunciados (Alireza, Filipe Ferreira e Kenji Gorré), uma vez que o clube do Bessa continua impedido de inscrever jogadores na Liga Portugal.O avançado venezuelano Jeriel de Santis cumpre castigo, depois da expulsão em Barcelos, no jogo da última jornada da Liga passada. Rami e Mangas encontram-se a recuperar de problemas físicos, enquanto Yusupha, que chegou mais tarde ao clube após ter acusado positivo à Covid-19, ainda não tem as condições físicas ideiais para ir a jogo. Já Cannon e Elis encontram-se ainda nas seleções, sendo que este último também está a recuperar de uma lesão.Ou seja, são nove baixas certas, sendo que Seba Peréz, que chegou esta semana das férias, após ter estado na Copa América com a Colômbia, estará entre os eleitos de João Pedro Sousa.