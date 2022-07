Boavista com derrota clara frente ao Varzim

O Boavista perdeu esta manhã em jogo-treino frente ao Varzim, no Estádio do Bessa, por claros 3-0. Os golos da equipa poveira, que vai competir na Liga 3, foram apontados por Latón, Quivira e Onyeka.O Boavista volta a jogar ainda hoje, ao final da tarde, sendo o convidado do jogo de apresentação do Trofense, equipa da Liga Sabseg.