Boavista com novos testes negativos após três casos de infeção de Covid-19

A estrutura do futebol profissional do Boavista teve testes negativos para o novo coronavírus, anunciou esta quinta-feira o clube da Liga Bwin, três dias após ter anulado o estágio no Algarve, devido a três casos de infeção.

"A Boavista FC, Futebol SAD realizou esta quarta-feira uma nova ronda de testes de despistagem à estrutura do futebol profissional, sendo que todos os resultados foram negativos", informam os 'axadrezados', em comunicado no sítio oficial na Internet.

Na segunda-feira, o Boavista comunicou três casos de infeção no plantel, sem ter identificado os membros em causa, cancelando o estágio no Algarve, que deveria ter decorrido entre terça-feira e domingo, bem como um encontro de preparação frente ao campeão nacional Sporting, que estava aprazado para hoje, no Estádio do Algarve.

"O plantel vai continuar a trabalhar no cumprimento rigoroso de todas as indicações dadas pelas autoridades de saúde, informando-se ainda que os três jogadores que testaram positivo no domingo se encontram assintomáticos e a cumprir o período de quarentena decretado pela Direção-Geral da Saúde", termina a nota dos portuenses.

O Boavista tem treinado desde 28 de junho no complexo contíguo ao Estádio do Bessa, ainda sem ter conseguido integrar o avançado gambiano Yusupha, que permanece a cumprir isolamento no seu país, devido a um teste positivo para o novo coronavírus.

Os 'axadrezados' já tiveram jogos de preparação com Leixões (1-1) e Feirense (0-0), ambos da 2.ª Liga, e arrancam a época 2021/22 em 25 de julho, ao visitarem o estádio do também primodivisionário Marítimo, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.