Boavista confirma chegada de Robson Reis por empréstimo

O Boavista oficializou este sábado a contratação de Robson Reis, tal comojá tinha noticiado. O defesa-central chega proveniente do Santos, num empréstimo válido por uma temporada e que contempla opção de compra.No Santos desde 2019, o defesa-central, de 22 anos, fez a sua estreia como profissional no clube de São Paulo e jogou no Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Paulista.Antes de chegar à equipa principal do clube brasileiro, atuou nas formações sub-19, sub-20 e sub-23. No total, o defesa realizou mais de 60 jogos ao serviço do Santos, sendo que apenas doze foram na equipa A do clube.