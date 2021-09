Boavista conseguiu manter Reggie Cannon

O lateral direito Reggie Cannon podia neste defeso ter rumado a outras paragens, e depois de uma boa época ao serviço do Boavista e uma vitória internacional pelos EUA, o americano esteve ligado a vários rumores. No entanto, nada se chegou a concretizar e o jogador de 23 anos vai manter-se para já nos axadrezados.





Depois de Besiktas e Sporting, foram os londrinos do Fulham, treinados por Marco Silva, a terem feito uma suposta proposta por empréstimo com opção de compra pelo americano. A verdade é que nada aconteceu e as fontes oficiais dos boavisteiros revelaram não ter qualquer conhecimento da ocorrência.Nesse sentido, Reggie Cannon continuará a ser jogador do Boavista e, apesar de ter estado de fora dos relvados por problemas físicos, continuará a lutar por um lugar na ala direita com o brasileiro Nathan, que tem dado boas indicações a João Pedro Sousa.