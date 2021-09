Boavista critica cartão do adepto e devolve bilhetes para a Luz

O Boavista devolveu os bilhetes que havia requisitado para os seus adeptos para a visita a casa do Benfica, nesta 6.ª jornada da Liga Bwin, explicando a decisão com as exigências do cartão do adepto.





Depois do Benfica ter "comunicado que não disponibilizaria bilhetes para público em geral, mas apenas para a Zona Especial de Adeptos", de acesso exclusivo ao portador de cartão do adepto", a SAD não viu outra opção, até porque "segundo informação oficial, o Estádio da Luz não contempla uma zona destinada a adeptos da equipa visitante"."Nada nos move contra o Benfica, que nos informou ter feito todos os possíveis para garantir a presença de adeptos do Boavista, (...) estamos contra, isso sim, leis que marginalizam o futebol na comparação com todos os outros espectáculos", referiram as panteras, em comunicado.