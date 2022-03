Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Boavista de Petit ainda não perdeu no Bessa e vai de empate em empate colhendo os frutos Axadrezados recebem os vizinhos da Invicta na melhor série sem derrotas no campeonato, mas com cinco igualdades e apenas uma vitória





• Foto: Peter Spark/Movephoto