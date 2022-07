Boavista de volta com três reforços, várias ausências e sem Nathan, infetado com Covid-19

Está oficialmente dado o pontapé de saída do Boavista no que à temporada 2022/23 diz respeito. Os axadrezados voltaram ao trabalho, esta sexta-feira, com 21 jogadores, entre os quais os três reforços já apresentados - Sasso, Bruno Lourenço e Salvador Agra. Em contrapartida, houve oito ausências no primeiro dia, com destaque para Nathan, jogador que poderá estar perto de regressar ao futebol brasileiro, mas que não pôde viajar para Portugal por estar com Covid-19.Assim sendo, o Boavista apresentou-se com Rafael Bracali, João Gonçalves, Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Vincent Sasso (ex-Servette), Pedro Gomes, Filipe Ferreira, Julio Dabo (Sub19), Sebastián Pérez, Joel Silva (ex-Sub19), Bernardo Silva (ex-Sub19), Miguel Reisinho, Tiago Morais, Salvador Agra (ex-Tondela), Bruno Lourenço (ex-Estoril), Luís Santos, Manuel Namora, Martim Tavares (ex-Sub19), Diego Llorente (regresso empréstimo El Ejido), Jeriel De Santis e Yusupha Njie.Autorizados a regressar mais tarde estão Reggie Cannon, Chidozie Awaziem, Yanis Hamache, Ricardo Mangas, Gaius Makouta, Ilija Vukotic, Kenji Gorré e Nathan.Jeriel de Santis era também um dos jogadores com permissão para voltar ao trabalho numa fase posterior, mas a verdade é que o avançado optou por regressar no imediato.