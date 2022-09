Boavista derrota duas equipas da Liga 3

O Boavista fechou a semana de trabalho com dois jogos no mesmo dia e duas vitórias frente a equipas da Liga 3. De manhã, à porta fechada, a equipa de Petit derrotou o Paredes, por 3-0, com golos de Sasso, Pedro Malheiro e Vukotic. À tarde e já com os adeptos a preencher a bancada, também no campo de treinos do Estádio do Bessa, um novo triunfo robusto, desta vez frente à U. Leiria por 4-0.

Yusupha fez o primeiro golo no confronto com os leirienses logo aos 11 minutos, respondendo a uma assistência de Seba Pérez. Depois foi Yusupha a servir Salvador Agra para o 2-0 (34’), Robson marcou o terceiro golo a passe de Bruno Lourenço (44’) e Vukotic fechou a contagem aos 69’ de penálti.

O Boavista alinhou com o seguinte onze: César, Pedro Malheiro, Robson, Sasso, Filipe Ferreira, Bruno Onyemaechi, Seba Pérez, Ibrahima Camará, Bruno Lourenço, Salvador Agra e Yusupha.

Jogaram ainda: Rodrigo Abascal, Ricardo Mangas, Vukotic, Pedro Gomes, Berna, Masa, Reisinho e Fitzgerald.