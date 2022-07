Boavista derrota Nacional em jogo-treino

O Boavista realizou um jogo-treino esta tarde no Bessa, frente ao Nacional e venceu por 1-0.O único golo do confronto com os madeirenses foi marcado por Yusupha e teve a assistência de Pedro Malheiro, num embate que foi aberto aos adeptos.Com a finalidade de utilizar todo o pantel a dar o máximo de minutos a todos, Petit ainda promoveu mais um jogo-treino na tarde de hoje, mas desta vez ante os sub-19 dos axadrezados, sendo que a equipa principal venceu por 4-1 com dois golos de Salvador Agra, um do japonês Masaki Watai e outro do venezuelano Jeriel de Santis.