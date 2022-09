Boavista derrota Santa Clara em particular e herói do jogo com o Sporting volta a brilhar

O Boavista venceu o Santa Clara por 2-1, em jogo-treino realizado esta manhã no Bessa, numa fase em que os açorianos se encontram no Norte de Portugal continental a realizar um estágio. Os golos das panteras foram de Seba Pérez e ainda de Bruno Lourenço, o herói do jogo frente ao Sporting com dois golos apontados. Para o Santa Clara marcou João Marcos.A equipa orientada por Petit não divulgou os jogadores utilizados, enquanto o treinador do Santa Clara, Mário Silva, utilizou um total de 17 elementos: Gabriel, Andrezinho, Paulo Eduardo, Ítalo, Sagna, Bicalho, Adriano, Filip Stevanovic, Rildo, MT, João Marcos, Ricardo Fernandes, Calila, Rodrigo Valente, Anderson, Bruno Almeida e Tagawa.