Boavista derrotado pelo Feirense em jogo de preparação

Os trabalhos de preparação tendo em vista o arranque da temporada 2022/23 continuam a bom ritmo nos clubes das ligas profissionais, tendo o Boavista defrontado o Feirense na manhã desta quarta-feira. A partida terminou com um 1-0 a favor dos fogaceiros.Num encontro disputado no Estádio Marcolino Castro, João Paredes acabou por fazer a diferença no marcador. O avançado, que atuou na UD Oliveirense em 2021/22, mostra assim que se está a adaptar da melhor forma às ideias do treinador Rui Ferreira.Por outro lado, o Boavista soma a primeira derrota na pré-época, depois de ter vencido os sub-19 na primeira partida.