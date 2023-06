Boavista despede-se de Yusupha Njie que ruma ao Qatar: «Para sempre um de nós, lenda!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional gambiano Yusupha Njie, que atuou nas últimas seis épocas no Boavista e estava em final de contrato com os axadrezados, foi esta quinta-feira anunciado como reforço do Al-Markhiya, da Liga qatari.

O Al-Markhiya publicou no Twitter uma foto do jogador africano, que vai usar a camisola 10, com uma mensagem de boas vindas, e, na mesma rede social, o Boavista lançou: "Para sempre um de nós, lenda!".

O avançado, de 29 anos, filho de Biri Biri, considerado o melhor jogador de sempre da Gâmbia, marcou 14 golos em 32 jogos na última temporada, num total de 36 golos em 141 jogos pelas panteras.