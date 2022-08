Boavista desperdiça vantagem de três golos e perde com o Bolívar na apresenção aos sócios

O Boavista desaproveitou esta quarta-feira uma vantagem de três golos no encontro de apresentação frente ao campeão boliviano Bolívar e perdeu por 7-6 no desempate por penáltis, a quatro dias da estreia na edição 2022/23 da Liga Bwin.

Numa noite em que mostrou 31 jogadores ao sócios e adeptos no Estádio do Bessa, no Porto, as panteras adiantaram-se com golos do eslovaco Róbert Bozeník (10 minutos), Pedro Malheiro (19') e Luís Santos (48'), mas um hat trick de Bruno Miranda (54', 56' e 90'+2) empurrou o jogo particular para a decisão nos pontapés da marca de 11 metros.

Depois de seis conversões bem-sucedidas para cada equipa, Pedro Gomes atirou para defesa do guarda-redes Javier Rojas e Javier Uzeda bateu João Gonçalves, selando a vitória da formação orientada pelo antigo defesa internacional brasileiro Antônio Carlos.

O Boavista, que recebeu pela segunda vez no Bessa o acionista maioritário Gérard Lopez, fechou a pré-época com quatro vitórias, três empates e quatro derrotas antes da visita ao Portimonense, no domingo, às 20:30, em desafio da ronda inaugural da Liga Bwin.

Apesar do impedimento de inscrição de novos atletas, que poderá limitar as opções na abertura oficial de 2022/23, Petit colocou quatro dos sete reforços no onze inicial e viu Bozeník abrir o marcador com um pontapé cruzado à entrada da área, aos 10 minutos. Essa vantagem precoce deu o mote para meia hora inicial acutilante dos anfitriões, que foram remetendo à defesa o Bolívar e chegaram o 2-0 aos 19 minutos, quando Pedro Malheiro, que já tinha atirado à barra, desviou ao segundo poste um centro de Hamache.

As primeiras substituições retiraram, porém, qualidade e cadência à exibição do Boavista e deixaram a baliza de Javier Rojas sem sobressaltos nos últimos 15 minutos da primeira parte, fase em que Francisco da Costa ia testando o recém-entrado guarda-redes César.

Os campeões do torneio de abertura do escalão principal da Bolívia ainda consentiriam novo revés aos 48 minutos, com Javier Rojas a deixar escapar um disparo de longe de Luís Santos, mas revitalizaram-se a seguir ao intervalo, com um lance à trave de Patricio Rodríguez, que prenunciou tentos quase consecutivos de Bruno Miranda, aos 54 e 56.

Distante dos 26 nomes utilizados por Petit, Antônio Carlos fez apenas seis alterações e contou com a irreverência de Bruno Miranda para igualar aos 90'+2, instantes depois de o extremo ter falhado um chapéu quando se isolou perante João Gonçalves.

O Boavista terminou a sua apresentação em quebra e com sabor amargo nos penáltis, que sorriram ao Bolívar, clube no qual jogou Erwin Sánchez, antigo médio internacional boliviano (1992-1997 e 1998-2004) e treinador (2003/04 e 2015-2016) dos portuenses.

Jogo no Estádio do Bessa, no Porto

Boavista-Bolívar, 3-3 (6-7 g.p.)

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Róbert Bozeník, 10'

2-0, Pedro Malheiro, 19'

3-0, Luís Santos, 48'

3-1, Bruno Miranda, 54'

3-2, Bruno Miranda, 56

3-3, Bruno Miranda, 90'+2

Marcadores no desempate por penáltis:

1-0, Bernardo Silva.

1-1, Diego Bejarano.

2-1, Tiago Morais.

2-2, Alberto Guitián.

3-2, Filipe Ferreira.

3-3, Gabriel Villamil.

4-3, Luís Santos.

4-4, Carlos Melgar.

5-4, Ilija Vukotic.

5-5, Bruno Miranda.

6-5, Reggie Cannon.

6-6, César Martins.

6-6, Pedro Gomes (defesa do guarda-redes).

6-7, Javier Uzeda.

Equipas:

- Boavista: Rafael Bracali, Robson Reis, Vincent Sasso, Rodrigo Abascal, Pedro Malheiro, Sebastián Pérez, Gaius Makouta, Yanis Hamache, Bruno Lourenço, Kenji Gorré e Róbert Bozeník



Jogaram ainda César, João Gonçalves, Reggie Cannon, Filipe Ferreira, Pedro Gomes, Luís Santos, Júlio Dabo, Bernardo Silva, Joel Silva, Ilija Vukotic, Masaki Watai, Salvador Agra, Jeriel De Santis, Martim Tavares e Tiago Morais.

Treinador: Petit.

- Bolívar: Javier Rojas, Luis Haquín, César Martins, Alberto Guitián, Diego Bejarano, Patricio Rodríguez, Leonel Justiniano, Àlex Granell, Roberto Fernández, Bruno Miranda e Francisco da Costa



Jogaram ainda Sebastián Reyes, Gabriel Villamil, Carlos Melgar, Javier Uzeda, Rai Lima e Víctor Ábrego.

Treinador: Antônio Carlos.

Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).

Ação disciplinar: Nada a assinalar.

Assistência: Cerca de 3.000 espetadores