Boavista devolve Jesús Gómez ao Atlas

O mexicano Jesús Gómez terminou o período de empréstimo ao Boavista e regressará ao Atlas, depois de os portuenses não terem exercido a respetiva opção de compra, confirmou à Lusa fonte do clube da Liga NOS.

O central, de 19 anos, tinha ingressado no emblema do Bessa em agosto de 2020 e finalizou a primeira experiência fora do seu país natal com sete jogos pela formação principal, três deles como titular, e outros tantos pelos sub-23 na Liga Revelação.

O empréstimo de Jesús Gómez incluía uma opção de compra no final da época, que a SAD liderada por Vítor Murta decidiu não acionar, num desfecho idêntico à despedida do avançado internacional hondurenho Jorge Benguché, em vias de regressar ao Olimpia.

Vinculado até 2024 ao Atlas, que ficou pelos quartos de final do torneio de encerramento da edição 2020/21 da Liga mexicana, o defesa vice-campeão do mundo de sub-21 estreou-se em chamadas à seleção A azteca durante a passagem pelo Boavista.

A formação de Jesualdo Ferreira terminou o último campeonato na 13.ª posição, com 36 pontos, cinco acima da zona de descida e dois sobre a vaga de acesso ao playoff.