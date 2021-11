O Boavista anunciou, através de um comunicado publicado no seu site, que vai disponibilizar viagens de autocarro para transportar os seus adeptos até Arouca para assistirem ao encontro da 12ª jornada da Liga Bwin, agendado para sábado, às 18 horas.A aquisição do bilhete de autocarro tem um custo de sete euros e deve ser feita na secretaria do Estádio do Bessa, estando apenas disponível para sócios que já tenham adquirido o ingresso para a partida.Os autocarros vão partir às 15h30 do dia de jogo, junto à entrada principal do estádio. Como informa o clube, será obrigatório o uso de máscara, assim como a apresentação de teste negativo ou certificado digital de vacinação antes da entrada no autocarro.