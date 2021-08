Boavista disponibiliza mais bilhetes

O Boavista viu os seus adeptos correrem à bilheteira do Estádio do Bessa para arrecadarem os poucos lugares disponíveis no Estádio da Mata Real, local onde vão enfrentar o Vizela já neste sábado, já que os recém-promovidos têm o seu estádio interditado para obras.





No entanto, devido às novas normas da DGS que aumentam a lotação dos estádios de 33 por cento para metade da capacidade, as panteras disponibilizaram esta tarde mais ingressos para os seus adeptos rumarem a Paços de Ferreira amanhã.A maioria desses bilhetes devem ser adquiridos rapidamente, podendo mesmo esgotar antes do dia de jogo, sabeAssim, o plantel de João Pedro Sousa deverá poder contar com um elevado número de adeptos axadrezados no local visitante, depois de duas jornadas seguidas a jogar no Bessa XXI.