Boavista e Federação Portuguesa de Futebol lamentam morte do inglês Phil Walker

O ex-médio inglês Phil Walker, segundo estrangeiro com mais jogos pelo Boavista, morreu aos 67 anos, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin, numa mensagem de condolências reiterada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"O Boavista lamenta profundamente o falecimento de Phil Walker, um dos jogadores que marcaram de forma mais vincada a história desta instituição centenária. O presidente do Boavista, Vítor Murta, em nome pessoal e do clube, presta as sentidas condolências à família enlutada", expressaram os axadrezados, numa nota no sítio oficial na Internet.

Entre 1984 e 1991, o antigo centrocampista fez 218 duelos pelo clube do Bessa, ficando só atrás do boliviano Erwin Sánchez (278) na lista de atletas estrangeiros mais utilizados, numa carreira que também passou pelos 'vizinhos' Leixões (1984) e Maia (1991-1995).

"Gostaria de transmitir uma mensagem de tristeza pelo desaparecimento de Phil Walker, que marcou toda uma geração ao serviço do Boavista. Atleta de enorme entrega e garra, foi um dos mais importantes jogadores da história do clube. À sua família, entes queridos e ao Boavista envio as minhas mais sentidas condolências", referiu o presidente da FPF, Fernando Gomes, igualmente numa mensagem no sítio oficial do organismo na Internet.

Antes das experiências ao serviço de três clubes lusos, o ex-jogador nascido em Londres representou no seu país natal Epsom, Millwall e Charlton Athletic, que ainda o emprestou ao Gillingham, para além de ter juntado uma curta passagem no Eastern, de Hong Kong.