Boavista e Feirense empatam sem golos em jogo de preparação

O Boavista empatou este sábado 0-0 com o Feirense em encontro de preparação para a nova temporada, disputado no Estádio do Bessa, no Porto, informaram os axadrezados.

Quatro dias depois do empate caseiro frente ao Leixões (1-1), a formação de João Pedro Sousa alinhou com o guarda-redes Rafael Bracali, os defesas Nathan, Chidozie, Jackson Porozo e Yanis Hamache, os médios Javi García, Miguel Reisinho e Paulinho e os avançados Gustavo Sauer, Jeriel De Santis e Tiago Morais.

Já João Gonçalves, Breno, João Barros, Alexandre Moutinho, Bernardo Silva, Brandon Ndezi, Tomás Reymão, Diego Llorente, Luís Santos, Pedro Malheiro e Tomás Couto entraram no decorrer do segundo encontro de preparação do Boavista para 2021/22.

O defesa Ricardo Mangas e o médio Francisco Pereira continuam a recuperar de problemas físicos, à imagem do defesa internacional francês Adil Rami, que tinha sido aposta no embate com o Leixões, mas esteve ausente do jogo frente ao Feirense.

O avançado gambiano Yusupha está em isolamento no seu país, já que teve um teste positivo para o novo coronavírus, que provoca a covid-19, enquanto o guarda-redes iraniano Alireza Beiranvand, oficializado este sábado como reforço, ainda não foi utilizado.

O defesa norte-americano Reggie Cannon e o dianteiro hondurenho Alberth Elis estarão na Gold Cup, principal torneio de seleções da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF), que começa este sábado, nos Estados Unidos.

De fora dos trabalhos do Boavista também continua o médio Sebastián Pérez, que finalizou na sexta-feira a participação na Copa América, ao assistir à vitória da Colômbia diante do Peru (3-2), no duelo de atribuição do terceiro e quarto lugares, em Brasília.

Quanto ao Feirense, o treinador Rui Ferreira incluiu no 'onze' Igor, Sidney, Ícaro, Bruno, Diga, Washington, João Tavares, Latyr, Zé Ricardo, Fábio Espinho e Vargas.

Antes do arranque da I e II Liga, no fim de semana de 7 e 8 de agosto, os dois clubes vão disputar a primeira fase da Taça da Liga, em 25 de julho, com os 'axadrezados' a visitarem o estádio do Marítimo e os 'fogaceiros' a receberem o Famalicão.