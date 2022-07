Boavista e Marítimo empatam a um: o filme do jogo e os marcadores

Boavista e Marítimo empataram a um golo, esta terça-feira, num treino conjunto realizado no campo de treinos do Estádio do Bessa.Os forasteiros marcaram primeiro, por intermédio de Beltrame, aos 60', mas Gorré, aos 88', fez o empate que se registou no final.Do lado do Marítimo alinharam de início Miguel Silva; Cláudio Winck, Mosquera, Zainadine e Vítor Costa; Diogo Mendes, Pelágio e Beltrame; Francisco Gomes, Joel e Miguel Sousa. Jogaram ainda Carlos Parente, João Afonso e Edgar Costa.O Boavista, em contrapartida, não revelou o onze nem os jogadores que entraram.