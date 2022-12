Boavista é o primeiro apurado para os quartos de final da Allianz Cup

O Boavista é o primeiro clube apurado para os quartos-de-final da Allianz Cup. A equipa axadrezada tinha já somados seis pontos, fruto de triunfos sobre o B SAD e Vilafranquense, mas o vencedor do Grupo F ficou confirmado esta noite, graças ao empate entre V. Guimarães e B SAD , a duas bolas.Resta apenas uma jornada para o fecho deste agrupamento, sendo que no dia 12 deste mês o Boavista (6 pontos) vai receber o Vitória (2 pontos) e o Vilafranquense (1 ponto) jogará com o B SAD (1 ponto).Recorde-se que só os vencedores dos grupos passam aos quartos de final, sendo que nessa fase o Boavista irá enfrentar, fora de casa, o vencedor do Grupo H, liderado atualmente pelo Ac. Viseu e que inclui ainda o Torreense, Famalicão, Tondela e Estoril.