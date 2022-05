Boavista e Sagrada Esperança assinam acordo para a formação de jogadores e treinadores

O Boavista e o Sagrada Esperança vão assinar esta sexta-feira, na província angolana da Lunda Norte, um acordo de cooperação para formação e estágio de jogadores e treinadores do clube angolano em Portugal.

A informação foi esta quinta-feira avançada pelo vice-presidente para o futebol de formação do Boavista, António Almeida, que se encontra em solo angolano, acompanhado de uma delegação do clube português. "A perspetiva que nos traz aqui é ajudarmos, através de uma parceria, o desenvolvimento da formação, porque sabemos que há muito potencial em Angola, e queremos, dentro de cinco anos, levar alguns jogadores com qualidade para o futebol profissional do Boavista. Pretendemos igualmente fazer deslocar para Angola técnicos da nossa academia para formarem treinadores e jogadores do escalão de formação do Sagrada Esperança", disse.

O financiamento deste protocolo será assegurado pelo maior patrocinador dos angolanos, a Endiama EP, empresa angolana de prospeção, exploração, lapidação e comercialização de diamantes.

Na história do futebol angolano, o Sagrada Esperança venceu o Girabola em duas ocasiões, em 2005 e 2021.