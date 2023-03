Boavista e Sanjoanense empatam em jogo particular

O Boavista realizou na manhã desta quarta-feira um jogo particular frente à AD Sanjoanense, equipa que vai disputar a Fase de Subida da Liga 3.A equipa de Petit empatou a duas bolas, com golos de Salvador Agra e Cristiano Fitzgerald, sendo que Nuno Barbosa e Joel Silva foram os autores dos tentos da Sanjoanense.Aproveitando a janela de abertura do calendário para as seleções, Petit procurou manter o plantel com ritmo competitivo, principalmente aqueles que têm sido menos utilizados na Liga e chamou ao treino quatro jogadores dos sub-19: Tiago Machado, Júlio Dabo, Marco Ribeiro e Anthony Barile.Pedro Malheiro, Martim Tavares, Bozeník, Makouta, Gorré e Bruno Onyemaechi foram os ausentes ao serviço das seleções e Yusupha fez tratamento à lesão muscular que sofreu no jogo com o Famalicão e que o impediu de dar o seu contributo à seleção da Gâmbia.