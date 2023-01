Boavista empresta Diego Llorente ao Leça

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Boavista anunciou esta sexta-feira, através de um comunicado oficial, que o extremo Diego Llorente foi emprestado ao Leça, clube que milita no Campeonato de Portugal, até ao final desta época.Apesar de não ter somado qualquer minuto na primeira metade da temporada, o espanhol, de 21 anos, trabalhou sempre às ordens de Petit. O jovem apenas surgiu na ficha de jogo na vitória axadrezada contra a B SAD, na Allianz Cup, a 18 de novembro, mas não saiu do banco.No Leça, o atacante, que terminou a sua formação no Bessa e que esteve emprestado na época passada a equipas dos escalões secundários de Espanha, terá mais oportunidades para jogar e ganhar uma maior rotação.