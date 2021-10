Boavista garante não haver incumprimentos salariais no plantel

Na sequência da notícia divulgada esta terça-feira por Record, dando conta de que o guarda-redes iraniano Alireza exigia pagamentos em dia e que até há outros jogadores insatisfeitos com valores em atraso, fonte da SAD axadrezada sublinhou o sentimento de indignação perante a situação e garantiu ao nosso jornal que não existe qualquer incumprimento.





A sociedade do Bessa ficou "estupefacta" com as informações veiculadas e recorda que está claro que tem sido cumpridora das obrigações salariais, como ficou comprovado no último controlo salarial da Liga. "Neste caso, nada melhor do que recordar, por exemplo, que há menos de um mês, mais concretamente a 23 de Setembro, a Liga Portugal informou que o Boavista FC demonstrou a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores", refere fonte boavisteira.Para a SAD, não há qualquer incumprimento, com a garantia de que os pagamentos são efetuados nos prazos definidos. A mesma fonte reforça que a SAD estava preparada para o que considera serem tentativas de agitação ao longo da época, não esperando que essas surgissem tão cedo. "Só ficamos surpreendidos que, desta vez, tenham surgido numa fase tão precoce da época - normalmente este tipo de notícias costumam estar reservadas para uma fase mais adiantada da temporada. Estamos atentos e sabemos quais são os objetivos", aponta. O foco dos axadrezados é garantir total estabilidade no decurso da temporada.