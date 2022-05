Boavista garante ter a sua situação salarial "regularizada"

O Boavista garantiu ter a sua situação salarial "regularizada" após o anúncio da Liga Portugal de que os axadrezados, juntamente com mais quatro clubes, falharam o controlo salarial de maio"O Boavista FC tem a situação salarial regularizada com todos os seus profissionais. Não há salários em atraso. A validação do pagamento dos salários junto da Liga Portugal, que vai acontecer nos próximos dias, está apenas dependente de questões formais. Como é do conhecimento público, o Boavista FC está inserido num grupo que contempla a existência de vários clubes e, por isso, tem as suas contas auditadas internamente, o que faz com que, por vezes, haja atrasos nas formalidades que são necessárias entregar na Liga Portugal", vincou afonte da SAD do Boavista.A Liga Portugal deu aos clubes em questão um prazo de 15 dias para fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses.