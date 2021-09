Boavista goleia SC Rio Tinto em dia de visita surpresa da ADoP

O Boavista goleou esta quinta-feira o SC Rio Tinto, clube do campeonato distrital do Porto, por 5-0, um jogo em que os axadrezados contaram com a participação de Guito, Miguel Silva e Júlio Dabo, da equipa de sub-19.





Os golos foram marcados por Ntep (2), Gorré, Musa e Guito.Esta manhã, refira-se, foi efetuado um controlo antidoping de surpresa ao plantel por parte da ADoP (Autoridade Antidopagem de Portugal).O Boavista visita o Benfica na segunda-feira, às 19 horas.