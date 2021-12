Boavista informa que adeptos vacinados não precisarão de teste para o jogo com o Marítimo

Os adeptos que no próximo sábado pretenderem assistir ao jogo do Boavista com o Marítimo, no Bessa, não precisarão de apresentar um teste negativo à covid-19.Segundo a informação divulgada esta quinta-feira pelo clube axadrezado, o certificado de vacinação será suficiente para aceder ao recinto, uma vez que a lotação do espaço foi reduzida para 5 mil espectadores."Na sequência das novas medidas determinadas pelo Governo, a DGS e a Liga Portugal, o Boavista FC decidiu limitar, para o jogo com o CS Marítimo, a lotação do Estádio do Bessa Séc. XXI a 5000 espetadores.Esta medida provisória visa facilitar o acesso ao estádio dos Sócios do Boavista FC, na sequência das dificuldades sentidas pela grande maioria dos adeptos no agendamento, realização e pagamento dos testes obrigatórios, que é uma das condições atualmente em vigor para se assistir a um espetáculo desportivo em recintos com capacidade superior a 5000 espetadores. Esta decisão permitirá que os Sócios e adeptos do Boavista FC não sejam obrigados a realizar o teste à Covid-19.Nesse sentido, para assistir ao jogo com o CS Marítimo, agendado para este sábado (18h00), os adeptos com idade superior a 13 anos, inclusive, terão apenas de exibir o Certificado de Vacinação ou Certificado de Recuperação. No caso de quem ainda não se encontrar vacinado, será obrigatório apresentar, em alternativa, um Teste PCR com resultado negativo realizado até 72h antes do jogo ou um Teste Antigénio (validado clinicamente) com resultado negativo realizado até 48h antes do jogo.O Boavista FC reforça o apelo para que os adeptos mantenham a distância de segurança em todos os momentos do jogo e recorda ainda que o uso permanente de máscara de proteção é obrigatório."