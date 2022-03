Boavista multado em 1.275 euros devido a "comportamento incorreto dos adeptos"

O Boavista foi multado em 1275 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por incidentes no jogo frente ao Vizela, no dia 28 de agosto de 2021. Segundo o comunicado no qual se ficou a conhecer a sanção, a mesma foi aplicada devido a "comportamento incorreto dos adeptos" axadrezados."Aos 39 minutos da 1.ª parte, adeptos afetos ao Boavista FC (...) entoaram em uníssono o seguinte cântico "A Liga é merda"; (...) Aos 41 e 42 minutos da 1.ª parte, adeptos afetos ao Boavista FC (...) entoaram em uníssono o seguinte cântico "Vizela é merda...Vizela é merda"; (...) Aos 37 minutos da 1.ª parte e aos 3 minutos da 2.ª, adeptos afetos ao Boavista FC, identificados com adereços afetos ao citado clube tais como camisolas e cachecóis, localizados na bancada topo poente, local exclusivamente reservado e ocupado por adeptos afetos à referida sociedade desportiva, retiveram a bola quando esta foi pontapeada para este local não a devolvendo aos apanha bolas. Posteriormente, já no final do jogo, foi comunicado pelo Diretor de Campo do FC Vizela, Sr. José Mendes, o desaparecimento de uma bola em sequência deste comportamento dos adeptos do Boavista FC", podia ler-se no relatório emitido logo após o jogo.